‘Do kemi përfaqësues për Reformën Zgjedhore’, Agron Duka takon Z. Thorsten Frei

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, nëpërmjet një postimi në Facebook, ka reaguar ndaj zhvillimeve politike të ditëve të fundit si dhe ka njoftuar takimin e tij në Bundestag me Z. Thorsten Frei, deputetin gjerman të CDU-së, raportuesin për Shqipërinë pranë Bundestagut. Gjithashtu Duka bëri me dije se zhvillimet e fundit do të monitorohen nga CDU si dhe javën e ardhshme do të ketë përfaqësues prej tyre në Tiranë, për domosdoshmërinë e përfundimit në kohë të Reformës Zgjedhore, një nga kushtet themelore për çeljen e negociatave për Shqipërinë.

“Sot në Bundestag zhvillova një takim shumë pozitiv me Z. Thorsten Frei, raportuesi i CDU/CSU për Shqipërinë, njëherësh anëtari i Komitetit për Çështjet Europiane. Ishte një kënaqësi e posaçme jo vetëm për shkak të ndjeshmërisë që Z. Frei ka treguar ndaj Shqipërisë ndër vite, por edhe sepse ky ishte takimi i fundit që zhvillonte nga pozita e Raportuesit për vendin tonë. Ditën e djeshme ai u zgjodh në rolin e rëndësishëm si zëvendës kryetar i Grupit Parlamentar CDU/CSU.

Më siguroi se, edhe nga pozicion i ri, do të vijojë të jetë një ndjekës i vëmendshëm i politikës sonë, dhe një zë i fort në mbështetje të Shqipërisë.

Biseduam gjatë për zhvillimet e fundit, të cilat do të monitorohen nga afër edhe nga përfaqësuesit e CDU që do të vijnë në Tiranë javën e ardhshme; si dhe për domosdoshmërinë e përfundimit në kohë të Reformës Zgjedhore, një nga kushtet kryesore për çeljen e negociatave”./Mapo.al/