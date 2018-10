Ish-kryeministri Sali Berisha mori pjesë bashkë me bashkëshorten e tij Liria, ne ceremoninë e fejesës së djalit të tyre të vetëm, Shkëlzenit me Arminen. Ceremonia ishte elegante dhe e organizuar deri në detaj. Por sot Berisha ka pasur një tjetër festë, të cilën e ka ndarë me ndjekësit në Facebook.

Postimi i plote i Berishes:







“Sot dita e te gjitha diteve te mia, 74 vjetori i lindjes!

Falenderim te perzemert dhe mirenjohje te pakufishme Zotit, familjareve te mi dhe ju miq te dashur per udhetimin mahnites qe me keni dhuruar! sb”