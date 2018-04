Djali luan mendsh në autobuz, prek organin para vajzës: Nxori k*** plehra!

Është diskutuar gjerësisht liria e cënuar psikologjike dhe ajo fizike e një vajze shqiptare.

Mjafton që të jetë paksa simpatike dhe meshkujt do i ngjiten nga pas si qeni pas gjahut.





Autobusët janë vendet publike më të rrezikshëm për vajzat pasi janë edhe hapësirat e ngushta ku meshkujt mund të fërkohen lehtësisht pas një vajze.

Fatkeqësisht një pjesë e mirë e meshkujve shqiptarë, kryejnë gjeste prej manjakësh në mënyrë që t’u bien atyre në sy.

Një rast i rëndomtë ka ndodhur në linjën e autobusit Tirane-Fier pak minuta më parë.

Në mes të autobusit të populluar, një djalë ka nisur të prekë organin e tij gjenital para një vajze, e cila u skandalizua.

Vajza shprehet e shqetësuar:

Pershendetje JOQ!!! Doja tju dergoja nje foto qe do ju lutesha shum ta postonit per te treguar se sa te ulet jan disa meshkuj ne sjelljet e tyre. Jam ne linjen e autobusit Tirane -Fier edhe ne sedilje me mua erdhi u ul nje djal qe edhe pse autobusi esht plot me njerez nuk i ben pershtypje edhe fillon prek organin e tij gjenital duke u munduar tme bej pershtypje edhe ne momentin qe un u ktheva nga dritarja per ta injoruar shoh qe nga e grisura e pantallonave kish filluar edhe nxirrte k*rin… pz nuk e kuptoj dot se ca meshkujsh te ulet mban kjo bot edhe se ca veprimesh bejn pa e vrar mendjen per asgje.

Ka rastisur disa her edhe shoqeve te mijat manjak te till nëper urbane te linjave te ndryshme. Ju lutem e publikoni mbase ndergjegjesohet pjesa tjeter e mbetur e “meshkujve” , nese mund ti quajm te till sepse ne te vertet janë “PLEHRA E JO MESHKUJ” kta qe bejn keto veprime!!! Besoj se dallohet qart se ca po ben, me falni per pjesen qe kam mbuluar por sdua te kuptohej qe isha un aty. Shum faleminderit perseri per gjithcka per punen qe beni. Bravo ju qoft !