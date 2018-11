Një muaj më parë Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, u bënë prindër për herë të parë. Ajola solli në jetë një djalë që çifti vendosi ta pagëzojë me emrin e veçantë Kajan.

Herë pas here, ata kanë publikuar dedikime të ëmbla për të birin, pa dashur të zbulojnë ende portretin e tij.







Por në datën 6 të këtij muaji, Kajan ka mbushur plot një muaj jetë dhe në shtëpinë e Erionit dhe Ajolës sigurisht që kjo datë është festuar.

Çifti i ka bërë të voglit një tortë shumë të këndshme me krem të bardhë, e zbukuruar me ëngjëj prej sheqeri, ku shkruhej “1 muaj me Kajan”, siç mund ta shihni në fotot e mëposhtme.