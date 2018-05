Djali i Jozefina Topallit bën 23 vjeç, ish-kryeparlamentarja mesazh prekës për të birin

Djali i Jozefina Topallit ka festuar sot 23-vjetorin dhe sigurisht nuk ka munguar edhe mesazhi i nënës së tij në këtë ditë. Ish-kryetarja e parlamentit dhe ish- deputetja e PD-së ka postuar disa foto me familjen dhe të birin, Genarin, por edhe pse në një moshë madhore, nuk mungojnë fjalët përkëdhelëse për të, raporton Mapo.al. “Ky fëmija i vogël në foton e parë, sot bëhet 23 vjeç.

Është njëlloj i dashur si i vogël, gjithë humor si shkodran i vërtetë, por tani edhe me më shumë përgjegjësi. Për mamën ( si për çdo nanë në botë)mbetet fëmija që me ëmbëlsinë e tij më gëzon ditën e jetën”, shkruan Topalli, raporton Mapo.al.