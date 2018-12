Djali i Azem Hajdarit: Babai im ka qenë student, unë jam shok i të rinjve

Studentët kanë pushtuar të gjithë Shqipërinë me protestat e tyre ku kërkojnë që të plotësohen disa kushte mjaft të rëndësishme në arsmin e lartë.

Pjesë e protestave ka qenë edhe djali i ‘Pishtarit’ të demokracisë Azem Hajdari.







Azem Hajdari ‘junior’ është shprehur se është aty si student për të mbështetur shokët e tij.

“Ka ardhur momenti mes të qenit gozhda apo çekiçi, ne duhet te jemi çekiçi i ndërtimit të ardhmes tonë. Në kuptimin përplasemi me mish dhe me shpirt për të drejtat tona, njerëzit duhet të zgjedhin ose të shtypen.

Këto trima po tregojnë se vërtet do jenë çekiça të të ardhmes së tyre. Të gjithë këto të rinj që janë këtu do jenë në profesione që do të kenë ndikim në të ardhmen tonë, apo të fëmijëve.

Njerëzit nuk e kanë më vlerën PD apo PS. Babai im ka qenë student, unë vij si shok i këtyre të rinjve, që të jemi arkitekt i së ardhmes sonë”, u shpreh ai.