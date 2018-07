DITA KAPELEVE NE UET/ 2018- Nga vogëlushja që gëzon për motrën, tek fjalimi inkurajues i Guvernatorit Sejko dhe ai ‘shokues’ i sipërmarrësit Grigor Joti

Mbrëmjen e sotme u zhvillua në Universitetin Europian të Tiranës (UET) ceremonia e diplomimit të brezit të 10-të të studentëve.

Me këtë rast, mbajtën një fjalë përshëndetëse edhe drejtues të UET dhe personalitete të jetës publike dhe të biznesit.







Guvernatori Sejko, duke iu drejtuar të sapodiplomuarve theksoi se “Ky moment përbën një pikë kulmore për çdo njeriu në jetën e tij. Ju bëj thirrje që ta nisni këtë rrugëtim të gjatë, me kurajë me dëshirë dhe këmbëngulje. Kudo që ta ndërtoni karrierën tuaj, që në hapat e para të saj, por edhe më tej, përpiquni të jeni as më pak e as më shumë, por vetëvetja juaj. Mos hezitoni të tregoni vlerat më të mira të karakterit dhe të moshës suaj të re, siç janë idealizmi, integriteti dhe ndershmëria. Mos harroni të sillni mes nesh energjinë tuaj, entuziazmin e moshës, kreativitetin dhe origjinalitetin që ju karakterizon. Luftoni pa kompromis dhe me idealizëm për përmbushjen e objektivave tuaja, për atë që besoni dhe që ju motivon më shumë në jetën tuaj të përditshme.”

Nga na tjetër, Grigor Joti, President i Infosoft Group, u shpreh në mënyrë të sinqertë në lidhje me sfidat dhe realitetin e tregut të punë, që i pret studentët e sapodiplomuar . “Që të jem i sinqertë me ju, uën kam qenë pedagog matematike dhe kam ngelur studentë në klasë, e kam bërë dhe këtë. Kështu jemi ne të matematikës, edhe në biznes nuk jemi shumë tolerantë. Ju duhet të bëni hesapet mire që kur të filloni punën, nuk do keni më këta pedagogët e mirë dhe tolerantë, por do keni disa shefa të “shpifur” si puna ime që do ju kërkojnë llogari e do ua nxijnë jetën.” Në një fjalim të shpenguar dhe të çliruar nga klishetë ai u dha studentëve edhe disa këshilla.