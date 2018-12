Dita historike në Kosovë: Hashim Thaçi vishet ushtarak

Edhe pak minuta e ndajnë Kosovën nga themelimi i ushtrisë së saj, përmes transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kuvendi pritet të nisë nga momenti në moment seancën plenare të asaj që quhet edhe si “Dita D”, një ditë që do të jetë historike për Kosovën.

Për t’i paraprirë votimit historik, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vizitoi të enjten Forcën e Sigurisë së Kosovës ndryshe nga herët e tjera: Jo me kostumin zyrtar që i imponon posti i kreut të Shtetit, por me uniformë ushtarake, për t’i dhënë mbështetje nismës që pritet të konkretizohet së shpejti me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.







“Nga ky muaj, ju do të keni mandat të ri, mision të ri. Si Forcë e Sigurisë së Kosovës, ju jeni ushtria e Kosovës. Do të shërbeni dhe mbroni me integritet pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës”, tha ndër të tjera presidenti Thaçi, këtë herë në rolin e Komandantit Suprem të FSK-së.

Të gjithë udhëheqësit e vendit e kanë cilësuar si ditë historike këtë të sotmen, sikurse edhe shumë prej aleatëve ndërkombëtarë.

Megjithatë, ekspertë të fushës shprehen se transformimi i tërësishëm i FSK-së në ushtri do të jetë një proces që mund të zgjasë deri në 10 vite.

Por, hapi i parë nis nga kjo e premte, kur në rendin e ditës së seancës plenare në Kosovë do të jenë pikërisht shqyrtimi i pr.ligjit për Ministrinë e Mbrojtjes; shqyrtimi i pr.ligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës; si dhe shqyrtimi i pr.ligjit për shërbimin në FSK.