Disiplina bën “shembull” futbollistin e Shkumbinit, 36 muaj pezullim

Komisioni i Disiplinës ka bërë publik vendimet e tij për ndeshjet e zhvilluara në fundjavë.

Dënim të rëndë ka marrë futbollisti i Shkumbinit, Albano Isaj për goditje me grusht të gjyqtarit Klajdi Kola. Isaj u pezullua për 3 vite nga të gjitha aktivitetet, ndërsa një vit pezullim u dënua edhe zyrtari i Shkumbinit, Arianit Ballhysa.







Gjithashtu dënim kanë marrë dhe skuadra e Partizanit që për sjellje të gabuar të tifozëve është gjobitur me dyqindmijë lek, ndërsa Kamza do ta nis sezonin e ardhshëm pa tifozë.

Në vendimet e Komisionit të Disiplinës ka përfunduar dhe futbolli i femrave, ku futbollistet e Apollonisë Klarina Goro, Kesjana Goro për goditje ndaj lojtares kundërshtare janë dënuar me 8 ndeshje pezullim. Për të njëjtën “akuzë” është dënuar edhe futbollistja e “Juban Danja” Enxhi Selimi, me 5 ndeshje pezullim.

Vendimet e plota:



1.FK “Partizani”, për sjellje të gabuar të spektatorëve duke përdorur shprehje fyese në ndeshjen kundër F.C “Flamurtari”, në bazë të nenit 66/2 të KDS dënohet me gjobë në masën 200.000 (dyqindmijë) lek.

2.KF “Kamza”, për sjellje të gabuar të spektatorëve dhe hedhje të sendeve në fushë duke shkaktuar ndërprerje të ndeshjes kundër KF “Laçi”, në bazë të nenit 66/3.a) të KDS,dënohet me zhvillimin e 4 (katër) ndeshje pa spektatorë në stadiumin përkatës.

3.Lojtari i KF “Shkumbini”, Albano Isaj, për goditje me grusht ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 49/1.b) të KDS, dënohet me 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj pezullim nga aktiviteti.

4.Zyrtari i KF “Shkumbini”,Arianit Ballhysa, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të nenit 49/2.a të KDS, dënohet me 12 (dymbëdhjetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

5.KF “Butrinti“ U-19, për mos paraqitje në ndeshje me FC “Termi” U-19, humbet ndeshjen në tavolin me rezultatin 3 me 0, bazuar në nenin 54 të KDS.

6.KF “Dinamo“ U-17, për mos paraqitje në ndeshje me KF “Luftëtari” U-17, humbet ndeshjen në tavolin me rezultatin 3 me 0, bazuar në nenin 54 të KDS.

7.Lojtari i KF “Tomorri” U-17,Denaldo Llupi, për goditje ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.e) të KDS, dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

8.Lojtari i KF “Tomorri” U-17,Aldrin Cifliku, për goditje ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/.e) të KDS, dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

9.Zyrtari i KF “Besa” U-17, Aurel Myftiu, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ekipit kundërshtar, në bazë të nenit 48/2.a të KDS, dënohet me 5 (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

10.Lojtarja e KF “Apollonia” femra, Klarina Goro, për goditje ndaj lojtares kundërshtare dhe për përsëritje të shkeljeve disiplinore, në bazë të Nenit 48/1.e) të KDS, dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

11.Lojtarja e KF “Apollonia” femra, Kesjana Goro, për goditje ndaj lojtares kundërshtare, në bazë të Nenit 48/1/e) të KDS, dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

12.Lojtarja e KF “Juban Danja” femra, Enxhi Selimi, për goditje ndaj lojtares kundërshtare, në bazë të Nenit 48/1/e) të KDS, dënohet me 5 (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

13.KF “Shkëndija Tiranë“ , për mos paraqitje në ndeshje me FC “Term”, humbet ndeshjen në tavolin me rezultatin 3 me 0, bazuar në nenin 54 të KDS.