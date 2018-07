Diferencë befasuese mes Neymar dhe Mbappe, tifozët e Realit zgjedhin zëvendësuesin e Ronaldos

Real Madrid pas 9 sezonesh nuk do të ketë më pjesë të saj Cristiano Ronaldo-n, futbollistin i cili nesër pritet të zyrtarizohet si futbollist i Juventusit.

Për këtë arsye gazeta madrilene “AS” ka bërë një sondazh për zëvendësuesin e portugezit.







Tifozët e Realit kanë befasuar jo pak me zgjedhjen e tyre, jo në lidhje me emrin por me diferencën e votave.

I preferuari i tyre është Kylian Mbappe, francezi që po mahnit me kombëtaren në Botëror.

89.5% e votuesve kanë zgjedhur 19-vjeçarin para Neymar-it, futbollistit të Brazilit që ka marrë vetëm 10.5%.