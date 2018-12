Dieta në festat e fundvitit/ Koha të bëni kujdes me ushqimin, ja disa hapa të thjeshtë…

Sezoni i Krishtlindjes është shkatërrues për linjat. Në kalendar nuk është vetëm dreka e Krishtlindjes dhe Viti i Ri: për këto takime gjigante (në fund të fundit kjo është bukuria e Festave), bashkëjetesa shtrihet në një seri të gjatë tryezash, duke përfshirë aperitivet dhe darka me miqtë, për të shkëmbyer një dhuratë ose urimet më të mira, takimet me të afërmit e largët, sepse në thelb të paktën për Krishtlindje ju duhet të shihni njëri-tjetrin pavarësisht tundimeve gastronomike që tregojnë vitrinat apo dhuratat që marrim.

Për të shmangur goditjen e një takimi ushqyes që ju fundos në peshë, është më mirë të merrni masa më herët dhe të shfaqeni për darkën e Krishtlindjes në formë të mirë, madje edhe me disa kile më pak në sajë të një diete.







PA SAKRIFICA – Për të rrëzuar peshën, nuk keni nevojë të ndaleni. Bëjmë një listë të asaj që hamë rregullisht dhe të përpiqemi të identifikojmë kohën kur mund të kufizojmë kalori të mundshme.

Për shembull, zëvendësojmë mëngjesin në bar, me kapuçino dhe briosh, me një vakt të shëndetshëm më të lehtë, të ngrënë në shtëpi: përveç kafes dhe çajit mund të konsumojmë një tas me bollgur me qumësht të skremuar apo me perime, ose një kos me pak yndyrë dhe një frut, ose një fetë bukë me pak djathë.

Ushqimi kryesor mund të përbëhet nga një pjatë e bukur me perime të pjekura në skarë ose edhe të papërpunuara, për të shoqëruar një vakt për drekë, ose peshk apo mish për në mbrëmje. Frutat janë shtysa ideale, gjysma në mëngjes dhe të tjerat për zemrën.

ZBULONI LIMONIN – Uji dhe limoni janë të çmuar kur doni të humbni peshë. Një gotë e madhe me ujë, madje e nxehtë, me lëng limoni të shtrydhur, duhet të merret në mëngjes. Siguron një efekt të shkëlqyeshëm pastrues.

E rëndësishme nuk është të shtoni sheqer ose sheqerna të tjera për të mos neutralizuar fuqinë e dobishme të limonit në alkalizimin e trupit tonë. Disa pika limoni të shtrydhur, po të shtohen në ujin që konsumojmë gjatë ditës, e bëjnë hidratimin tonë më freskues dhe të këndshëm.

XHINXHERI – Kush e do shijen e tij pak “djegës”, mund ta përdorë xhinxherin si një çaj bimor revitalizues që përgatitet në vlim për disa minuta: një copë xhinxher i freskët dhe i pastruar, dhe pastaj filtrohet. Mund ta pimë në çdo kohë të ditës, në mëngjes, paradite apo në fund të një vakti, në vend të kafesë.

Xhinxheri është i shkëlqyer për të luftuar ftohjet dhe dhimbjet e fytit, por edhe për tretje dhe humbje peshe. Ai ka aftësinë të transmetojë ngrohje në trup, duke rritur temperaturën e saj dhe duke stimuluar metabolizmin. Xhinxheri ka kundërveprim gjatë shtatzënisë, dhe për ata që marrin ilaçe antikoagulante ose antiagregate, është e këshillueshme të kërkojnë këshilla mjekësore.

HAPPY HOUR – Edhe koha e aperitivit mund të jetë më e lehtë me disa masa paraprake. Nëse duam të ruajmë kaloritë që përmbajnë pije alkoolike dhe kokteje të sheqerit, mund të zgjedhim disa pije të buta në një version të lehtë ose me zero sheqer, ose për një qitro ose lëng portokalli. Ndër si ushqim të shpejtë mund të konsumoni perime të papërpunuara, ose disa feta djathë pa yndyrë ose proshutë të papërpunuar, ose disa kubikë djathë kaçkavall. Mos harroni të “lehtësoni” vaktin e ardhshëm.

LËVIZJA GO, GO – Kurrë më parë aktiviteti fizik është kaq i rëndësishëm. Përveç rutinës normale sportive (nëse e kemi), të mos e humbasim mundësinë për të bërë lëvizje. Le t’i ngjisim shkallët në këmbë, të shkurtojmë kohën për një shëtitje të këndshme në një ritëm të shpejtë dhe mos harroni se 10 mijë hapa në ditë janë pjesa e sugjeruar nga OBSH për të luftuar mbipeshën dhe obezitetin. Gjithashtu kujtojmë se, nëse është e vërtetë të lëvizësh në çfarëdo mënyrë që ta bëni, për të pasur efekt trajnimi, aktiviteti fizik duhet të vazhdojë për të paktën pesëmbëdhjetë minuta./Revista Psikologjia/