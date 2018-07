Një taksist i lincesuar është sulmuar, duke u goditur me grushta. Ngjarja ka ndodhur paraditën e sotme në lagjen 24 maji në Vlorë.

Sipas policisë taksisti i dhunuar është Krenar Betaj.







Vetë taksisti thotë se është dhunuar nga një taksist i cili punon në mënyrë pirate.

“Ditë për ditë zihemi me taksixhinjtë piratë. Unë po rrija në makina, ai erdhi bashkë me djalin e tij dhe me goditën”,tha Betaj.