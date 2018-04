Dhunë në protestë nga policia? Vasili: Çdo lloj marrëzie mund të ndodhë

Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, i pyetur nëse do të ketë dhunë nga policia ndaj protestuesve, tha se çdo lloj marrëzie mund të ndodhë.

“Çdo lloj marrëzie mund të ndodhi. Siç ndodhi në Kukës mund të ndodhë prapë. Nëse policia e ka zgjidhur që të hyjë në konflikt me të gjithë qytetarët le të hyjë. Nëse e mendon se me 8 mijë trupa t’u kundërvihet mijëra qytetarëve le t’u kundërvihet. Kjo polici ka rekorde negative. Në rast se kjo polici me këtë moral të kompromentuar rëndë hyn në konflikt me popullin, le të hyjë”, deklaroi Vasili.