Çdo ditë flitet për raste të dhunës në familje, ku më së shumti viktimat janë femrat. Vetëm dje në Tiranë u plotësuan dy urdhër-mbrojtje, ku gratë denoncojnë dhunë e burrave.

Kështu, dje shtetasja me inicialet A.N., 34 vjeçe banuese në Paskuqan, kallëzoi burrin e saj, shtetasin me inicialet Gj.N., 36 vjeç, ka ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj saj.







Ndërkohë, 33-vjeçarja me inicialet A.D., banuese në Babrru, akuzon burrin e saj, shtetasin me inicialet Y.D., 43vjeç, se ky i fundit e ka kërcënuar nëpërmjet telefonit.