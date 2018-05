Detajet e fundit të PD, nga audio-përgjimi e deri tek afati sa do të zgjasë protesta

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha mblodhi sot aleatët dhe krerët e degëve në rrethe për të përcaktuar edhe detajet e fundit të protestës, që do të mbahet nesër në orën 11.00 para kryeministrisë.

Mapo.al ka mësuar se dy janë shtyllat kryesore ku do të bazohet protesta; mesazhet që do të përcillen (bashkë me detajet) si dhe masivizimi i saj.







Burimet citojnë se pritshmëritë për pjesëmarrje pritet të jenë të larta ndërsa po fokusohen edhe tek disa detaje si hapja në një plan ekrani i audio-përgjimit që përfshin të vëllain e ministrit të Brendshëm, Agron Xhafaj, për të cilin, PD-ja pretendon se është duke folur me një ish-tafikant droge (Albert Veliu) pikërisht për një aferë hashashi.

Demokratët do të kërkojnë më ngulm largimin e Fatmir Xhafës nga posti i ministrit të Brëndshëm. Janë shpërndarë gjithashtu fletëpalosje ku listohen me emra, njerëzit që sipas PD-së janë të lidhur me krimin.

Ajo rreshton disa emra ish-deputetësh të PS-së, dy ministrat aktual Gjiknuri dhe Ahmetaj, dy kryebashkiakët, Sejdini dhe Dako si dhe emri i vëllait të kryeministrit, Olsi Rama.

Burimet për Mapo citojnë gjithashtu se protesta do të ketë edhe afat. Në Policinë e Shtetit është depozituar kërkesa për fillimin e protestës në orën 11.00 por jo për mbarimin e saj.

Por burimet thanë se ajo mund të zgjasë rreth tre orë.

Sepse e rëndësishme për PD-në do të jetë përcjellja e mesazheve. Se në ç’formë do të përpiqen ta bëjnë, kjo mbetet ende për tu parë…