Derbi i Italisë/ Titull dhe Champions, Interi dhe Juvja i luajnë të gjitha

Luhet në “San Siro”, krye ndeshja e javës në Serinë A, derbi i Italisë mes Interit dhe Juventusit, një sfidë që parashikohet plot emocione e spektakël.

Juventusi vjen pas humbjes me Napolin, dhe me vetëm 1 pikë diferencë, dhe një tjetër hap fals sot, do bënte gjithçka të vështirë për kampionatin. Nga ana tjetër, rivalët e përjetshëm të Interit, luajnë për objektivin Champions, dhe fitoren e kërkojnë patjetër.