Deputeti i PD: Ajo që ndodhi sot në Kukës është një kambanë e fortë, ishte e paralajmëruar

Pas protestës se sotme në Kukës, ku qytetarë të shumte kanë kundërshtuar vendosjes së tarifës për kalimin në Rrugën e Kombit ka reaguar dhe Tritan Shehu.

Në një postim në Facebook, deputeti i PD shkruan se ajo që ndodhi në Kukës është kambane alarmi se ku është gjendja e vendit sot.





“Kukesi” i sotem ishte nje ngjarje e paralajmeruar, qe mund te ndodhte e mund te ndodhi kudo ne Shqiperi, se gjendja eshte vertet e mjere gjithekund. Fakti qe manifestuesit nuk i perkisnin vetem ndonje spektri politik, Kryeministri indirekt e konfirmoi pjesemarjen aty edhe te drejtuesve lokale te PS, tregon se sa e gjere dhe e thelle eshte pakenaqesia, sa shperthyes eshte realiteti”, shkruan ndër të tjera Shehu.

Postim i plotë

Ngjarjet e sotme te Kukesit jane nje paralajmerim dhe nje “kembane”e forte, qe tregon se sa shperthyese eshte gjendja ne vend, si pasoje e varferise, arbitraritetit, arrogances se pushtetit etj.

Krijimi i kesaj prej keq qeverisjes, e shoqeruar kjo me nivelin e larte te korrupsionit e kriminalizimit, e ben te imagjinueshem fraxhilitetin e vendit.

”Kukesi” i sotem ishte nje ngjarje e paralajmeruar, qe mund te ndodhte e mund te ndodhi kudo ne Shqiperi, se gjendja eshte vertet e mjere gjithekund.

Fakti qe manifestuesit nuk i perkisnin vetem ndonje spektri politik, Kryeministri indirekt e konfirmoi pjesemarjen aty edhe te drejtuesve lokale te PS, tregon se sa e gjere dhe e thelle eshte pakenaqesia, sa shperthyes eshte realiteti.

Urdheri i Kryeministrit per ”t’i perjashtuar menjehere te tijet” ( nga do i perjashtoi jane te zgjedhur?), flet qartesisht per pasigurine e thelle dhe amulline qe ka perfshire tashme qeverisjen.

Cdo dhune, sic u paralajmerua e mundeshme ndaj qytetareve te asaj zone sonte, mund te inicioje nje shperthim te tille, shume here me te madh dhe te gjere se ai i dites.

Prandaj kujdes!