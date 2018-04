Deputeti i Merkelit i kthehet sërish Ramës: Ky është mendimi im për hapjen e negociatave për anëtarësim

Kryetari i Komisionit parlamentar për çështjet e Bashkimit Europian në Bundestagun gjerman, Gunther Krichbaum, ka reaguar edhe njëherë tjetër në lidhje me deklaratat e bëra për hapjen e negociatave për anëtarësim në BE me Shqipërinë.

Krichbaum ka zgjedhur një kanal komunikimi të pazakontë për të bërë të ditur qëndrimin e tij përsa i takon hapjes së negociatave me Shqipërinë.







Ai ka postuar në Facebook një shkrim të gazetës Der Tagesspiegel për qëndrimin e tij për sa i përket hapjes së negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE.

Kur fjala bie për kryeministrin Edi Rama, atëherë çështja është shumë e qartë. Shqipëria nuk duhet të humbasë kohë, ‘duke pritur hapjen e negociatave për anëtarësim’- është shprehur 53-vjeçari, të mërkurë, para një takimi me kancelaren Angela Merkel.

Pavarësisht nga mangësitë që Shqipëria ka në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Komisioni Europian, rekomandoi javën e kaluar hapjen e bisedimeve për pranimin e Tiranës në BE.

Rekomandimi është pjesë e strategjisë së Komisionit për anëtarësimin afatgjatë në BE, për gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor.

Për Malin e Zi dhe Serbinë, dy vende që po negociojnë për anëtarësim, Brukseli mendon se mund t’i bashkohen BE-së në vitin 2025-së.

Merkel nuk angazhohet në negociatat e pranimit

Nëse negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë do të fillonin së shpejti, ato do të vendoseshin nga shtetet anëtare të BE-së, por jo pak edhe nga Gjermania.

Prandaj, takimi i kryeministrit Rama me Merkel në Berlin, ishte i një rëndësie të veçantë.

Megjithatë kancelarja gjermane nuk deklaroi në daljen e përbashkët për mediat se do të mbështeste hapjen e negociatave të pranimit.

Merkel tha se do të krijonte një opinion përfundimtar deri në mbajtjen e Samitit të BE-së në qershor.

Për kryeministrin Rama, e mërkura, ishte një mundësi e shkëlqyer për të promovuar hapjen e negociatave me BE-në. Para takimit me Merkel, ai kishte takuar presidentin e Bundestagut, Ëolfgang Schäuble, si dhe disa anëtarë të tjerë të Komitetit Europian në Bundestag.

Kryeministri shqiptar foli për luftën kundër korrupsionit dhe reformën në drejtësi. Ai tha se sistemi i drejtësisë po i nënshtrohet një kontrolli për verifikimin e pasurisë.

Mirëpo, deri tani, nuk ka një qëndrim të qartë në lidhje me hapjen e negociatave për anëtarësim me Tiranën. Disa deputetë janë të mendimit se negociatat duhet të hapen, por këtë vendim e lidhin me kushtin e domosdoshmërisë së vijimit të reformës në drejtësi.

Të tjerë, siç është edhe kryetari i Komitetit Europian të Bundestagut, Gunther Krichbaum, e konsiderojnë hapjen e negociatave për anëtarësim në BE si ende herët dhe të parakohshëm.

Krichbaum i CDU-së, thekson se hapja e negociatave është diçka e mundshme, por ka ‘rezerva të konsiderueshme’ kundër hapjes së shpejtë të negociatave për anëtarësim.