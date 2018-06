Deputeti i CDU-së, Johann Wadephul në intervistë për DW ka folur edhe për çështjen “Xhafaj”, duke u shprehur se “një person me një përgjegjësi të tillë duhet vetë të verifikojë, nëse mund ta kryejë detyrën i pavarur, nëse mund të drejtojë me përgjegjësi një proces në shtetin e së drejtës, kur ka akuza të forta, dhe kur vëllai i tij është përballur me procese në Itali”.