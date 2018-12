Denoncon Kryemadhi: Një kompani nafte ka bërë 60 mln euro evazion fiskal

Në fjalën e saj në konferencën urgjente nga selia e LSI, kryetarja e kësaj force politike denoncoi një tjetër aferë sipas saj të kryeministrit Rama. Edhe pse nuk u ndal gjatë, pasi paralajmëroi skandale të radhës ditët në vijim, Kryemadhi denoncoi evazionin fiskal të një kompanie nafte, në shifrat e 60 mln eurove.

“Pres me padurim aferën e fundit, si në xhep ke futur 30 mln euro në një ditë. Dhe do ketë prap e prap dokumente vetëm në një kompani nafte ka marrë 60 mln euro. Dhe jo 5 %, por 10 % të buxhetit t’i mund t’ua japësh studentëve” u shpreh Kryemadhi, ndërsa theksoi se me zor pret që byroja të punën.







“Me zi pres që Byroja të nisë punën me aferën tënde, lista të nisë me emrin tënd të Damian Gjiknurit dhe Afrim Qendros.- përfundoi Kryemadhi fjalën e saj.