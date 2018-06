Denoncimi tek Berisha: Policia terror turistëve në Sarandë, kontrolle me kallash

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një statusi në faqen e ‘Facebook’ ka publikuar një mesazh të qytetarit dixhital.

Sipas Berishës kroçerat e turistëve që vijnë në Sarandë janë përgjysmuar, pasi policia po u bën terror.







Ndërkohë qytetari shkruan se policia po ushtron terror ndaj turistëve, pasi bën kontrolle të armatosur dhe maskuar.

MESAZHI I BERISHËS

Përgjysmohen kroçierat dhe turistët që vijnë në Sarandë!

Policia terror ndaj turisteve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Përshëndetje Doktor jemi ne sezon turistik ku presim mijëra turist ku vjet në këtë kohë vinin 2~3 krotcere ne javë apo 10 ditë në Sarandë dhe sivjet vjen një në 15 dite dhe zbresin prej saj me pak se gjysmat e turistëve mirë po ka 2-3ditë qe policia e shtetit terrorizon turistet çdo 50 m postoblloqe kontrolle Iveko policie polica me maska me arm sikur jemi ne Kabul polic pa edukatë frynë me një kallash ne krah u flasin qytetareve me presione u marrin targat shënim i japin nr nëpërmjet radiove hapin bagazhe një gjë anormale ne një qytet qe është në sezon turistik. Nuk e di a kish kaq polic kur u “kontrollua” për Agron Xhafen apo Saimir Tahirin? Respekte fitore PD”

(ed.me/BalkanWeb)