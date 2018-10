Ish-kryeministri, Sali Berisha, ka publikuar në Facebook-un e tij një denoncim të policit dixhital sipas të cilit ka pasur një sherr në komisariatin e Fushë Krujës.

Në mesazhin e policit thuhet se një ekip i SHCBA ka shkuar për kontroll të librit të shërbimeve të policëve të rajonit si dhe procesverbalet e disa ngjarjes përfshi dhe rastin “Xhisiela”.







Më tej në mesazh tregohet se, ka pasur ofendime e shtyrje pasi nuk është pranuar kontrollit.

Statusi i plotë:

“Kacafytje ne narko-komisariatin e Fushe Krujes!

Lexoni mesazhin e policit dixhital. sb

Miredita z Berisha jam polic desha te ju informoje se dje me dt 10 ne rajonin e policise f kruje erdhi nje ekip kontrolli i shcb dhe kan kontrolluar librin e sherbimeve te policeve te rajonit dhe procesverbalet e disa ngjarjeve ne qytetin e f krujes perfshire rastin xhisiela e per kete ka pasur debat e ofendime sharje banale gjer dhe shtyrje me grupin e kontrollit pasi nuk eshte pranuar oferta e shcb dhe nga sa flitet brenda rajonit te policise f kruj tritoli i hedhur ne shtepin e mamas te se xhisieles e te prinderve te saj ram muca ne larushk eshte nje loj e lojrtarve me krime ne kurriz te familjes rraja dhe ramazan rrajes djalit te xhelal rrajes i kujdesur per telenovelen tritolin e hodhi opozita e krimet 28 vjecare te familjes rraja veasje trafik droge e dhunime e perdhunime te quhen akuza politike”.