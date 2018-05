Denoncimi te Berisha: Rama vendos masën për Tahirin, prokurorja i bën presion gjyqtares

Në një kohë kur nesër pritet të shqyrtohet në Gjykatën e Apelit kërkesa e ish ministrit Saimir Tahiri për t’i hequr masën ‘arrest shtëpie’ e dhënë nga Gjykata e Krimeve të Rënda, ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një oficeri të policisë gjyqësore që thotë se Prokurorja e Krimeve të Rënda Donika Prela me urdhër të Ramës i barë presion gjyqtares së seancës që të lërë Tahirin në ‘arrest shtëpie’

Statusi i plotë i Berishës:

Kryegjykatesi, kryeprokurori, kryekushtetues Rama vendos per masen e sigurise se Saimir Trafikut!

OPGJ dixhital denoncon kercenimin nga kryegjykates dhe kryeprokuror Rama me hekura te gjyqtares qe vendosi per Tahirin!

Lexoni mesazhin e OPGJ dixhital.







“Mirembrema dr Jam nje opgj po te coj nje informacion.

Diten e gjygjit te mases se sigurimit te Gjykata e Krimeve te Renda,me urdher direkt kryeministrit Edi Rama, Prokurorja e Krimeve te Renda znj.Donika Prela i ka bete presion Gjyqtates se seancës per ta lene Samir Tahirin ne arest shtepie.

Duke i thene po nuk e bere do te ve hekurat ty.

Kete informacion e keni shume te sigurte!”