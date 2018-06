Denoncimi i Berishës: Shoferi i Xhafajt është vrarë! Ja sa persona morën pjesë në krim…

Vdekja e shoferit të Fatmir Xhafajt, Shkëlzen Qordjas, ka krijuar debat të fortë nëse ishte vrasje apo vetëvrasje.

Por deri më tani provat tregojnë se ai është vrarë., pasi janë gjetur 3 plumba të tru dhe 4 të tjerë në makinë.







Denoncuesit thonë se Qorjda është ekzekutuar nga dy vrasës me pagesë. Denoncimi është bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri në Facebook:

Dy killer ekzekutuan shoferin e familjes mafioze Xhafa!

Tre plumba e kanë marrë në trup dhe katër të tjera janë gjetur në makinë.

Provohet se është vrasje dhe jo vetëvrasje! sb

“Pershendetje doktor,terror i eger nga ministri Xhafa dhe Ard Veliu,Engjell Agaçi

ndaj grupit hetimor. eshte vertetuar se ne egzekutimin e shoferit te ministrit kane marre pjese dy persona.Identitetin i tyre nuk po del edhe pse personi qe une marr info eshte tek “ata” dhe e kam shume te besuar.)

Por me thote qe kane qene dy veta si ekzekutor. Tre plumba e kane marre ne trup dhe kater te tjere jane gjetur ne makine. Keshtuqe pista e vetevrasjes bie poshte! Sapo te kem dicka do ju them direkt.”