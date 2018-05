Dënohet me 16 vite burg shqiptari që vrau shokun e ngushtë pasi e kapi me gruan

Gjashtëmbëdhjetë vite burg ka vendosur gjykata në Itali për

Kujtim Beli është dënuar nga gjykata italiane me 16 vite burg. Ai akuzohet për vrasjen një shqiptari tjetër.







Mësohet se vendim i nga gjykata është dhënë sot për vrasjen e shtetasit Demir Hyseni. Krimi i rëndë ndodhi në Terni në 18 korrik të vitit të kaluar. Beli akuzohet për vrasjen e shokut të tij, pasi dyshonte se ky i fundit kishte pasur një lidhje me ish-gruan e tij.

Po ashtu gjykata urdhëroi po ashtu dëbimin e tij për në Shqipëri, si dhe një gjobë prej 100 mijë euro për secilin, gruan dhe 3 fëmijët e viktimës.

Beli ka pranuar krimin duke sqaruar arsyet, në bazë të së cilave prokuroria zyrtarizoi edhe urdhrin e arrestit “Krim pasionant për motive të dobëta”.

Një ditë para vrasjes e kishte telefonuar viktimën duke e informuar se ndodhej në Itali dhe se kërkonte ta ndihmonte me një vend pune. Pikërisht me anë të kësaj bisede telefonike, policia italiane ka mundur të gjejë gjurmët e lëvizjes së vrasësit, i cili u arrestua 12 orë pas krimit në afërsi të portit të Barit ndërsa po tentonte të largohej drejt Shqipërisë

Sipas hetimeve takimi mes Belit dhe Hysenit ka nisur me një grindje të ashpër me fjalë e më pas ka kulmuar me disa të shtëna pistolete.