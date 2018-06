Dëmtimi i dy vajzave nga rrëshqitja e gurëve, flet shoferi i autobusit: Pasojat mund të ishin më të rënda

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Lezhë. Në aksin që lidh Lezhën me Shëngjinin ka pasur një rrëshqitje masive gurësh dhe për pasojë ka pasur dëmtime te një autobus që ishte duke kaluar.

Nga rrëshqitja e gurëve mësohet paraprakisht se janë lënduar dy gra që kanë qenë brenda në autobus.







Nga rrëshqitja ka marrë dëmtim pjesa e pasme e autobusit. Gjatë natës në zonë ka pasur reshje të shumta shiu. Duke folur për gazetarin e ‘’Fax News’’ Martin Marku, drejtuesi i mjetit u shpreh se ky është një aks problematik dhe se nevojitet që të vendoset një rrjet, pasi terreni ka vazhdimisht rrëshqitje.

Sipas tij fatmirësisht gurët kanë prekur pjesën fundore të autobusit, pasi pasojat mund të ishin edhe më të rënda. Në mjet në momentet kur kanë rënë gurët kanë qenë rreth 50 persona.

Një prej vajzave të aksidentuara është dërguar në spitalin e Traumës në Tiranë, për të marrë një mjekim më të specializuar.

Njoftimi i policisë:

Me datë 06.06.2018, rreth orës 06:42, është marrë njoftim se në rrugën Lezhë – Shëngjin, tek vendi i quajtur “Knalla”, një masiv shkëmbor është shkëputur nga mali dhe i ka rënë një autobusi me targa AA 971 JZ, me drejtues shtetasin P.P. i cili po kalonte aty në ato momente.

Për pasojë janë dëmtuar 2 shtetase, K.D. 21 vjeçe banuese në Zejmen e cila është transportuar për në Qendrën e Traumes në Tiranë, dhe shtetasia B.Z. 23 vjeçe banuese në Tresh, e cila ndodhet në spitalin Rajonal Lezhë nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë vazhdojnë hetimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.