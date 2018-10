Është një nga modelet më të famshme në rrjetet sociale falë formave të saj perfekte. Demi Rose, duket fantastike tek pozon me një bikini të kuq.

Ajo ka realizuar atje një set fotografik me anë të të cilit promovoi linjën online “I Saw It First”.







E veshur me bikinit e linjës, Demi Rose, si gjithmonë ka nxjerr në pah format e saj bombastike.