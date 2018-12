Del në treg balada më e bukur e momentit nga Ertila Koka dhe Fisnikët!!

Nga Ada Kacmoli

Sa e sa histori dashurie të pamundura janë kthyer në këngë, janë kthyer në hite që kanë bërë miliona njerëz të kujtojnë secili prej tyre një copëz të kujtimeve, një copëz të emocioneve të shoqëruara me lotë dhe pendesë.







Sa sakrifica mund të bëjë një femër për mashkullin që do e keni menduar ndonjëherë? A mund të bëjë ai vallë për të aq sa bën ajo?

E tillë ishte dhe kënga e grupit të mirënjohur ‘’Fisnikët’’ në bashkëpunim me Hekuranin dhe Agimin nën titullin ‘’Ajo më mbyti’’. Fliste për vajzën që e priti djalin që iku në emigracion, e priti me vite të tëra derisa familja arriti ta martojë me dikë që ajo se dashuronte.

Ishte një nga projektet që korri sukses të jashtëzakonshëm e kjo gjë pritet me këngën e rradhës, e cila është vazhdim i këngës “Ajo më mbyti”.

Fisnikët u takuan me Ertilën në një koncert dhe e pëlqyen zërin e ëmbël të saj. Kështu lindi ideja të realizonin një duet dhe në këtë mënyrë ju shtua një tjetër baladë shumë e bukur muzikës shqiptare.

Ishte fiks si ato dashuritë me shikim të parë. Edhe ata e pikasën Ertilën dhe vendosën që të bashkëpunojnë për këngën e rradhës që i ngjan një filmi me metrazh të shkurtër në çdo aspekt.

Kënga mban titullin ‘’Ne të dy’’.

Tashmë fjala i kalon vajzës. Është ajo që kërkon përgjigje, është ajo që i drejtohet djalit.

Ata takohen pas kaq kohësh dhe është ajo që replikon tashmë.

Vallë a të dhemb kur e sheh pas shumë vitesh atë që ke dashuruar? Kur sheh atë që ka sakrifikuar për ty dhe tani është në krahët e dikujt tjetër?

Ertila ka arritur ta prezantojë më së miri me veshjen që ka zgjedhur. Nën bardhësinë e fustanit që mban paraqet nusen e akullt që s’u martua kurrë me atë që donte. E bardhë si bora, e ftohtë si ajo, e ftohtë si ndarja midis dy njerëzve që duhen. Ertila shndërrohet në ‘’Princeshën e akullt’’, që i ka ngrirë çdo shpresë, çdo emocion.

Kjo këngë është ‘’evergreen’’, një nga ato projekte muzikore që pavarësisht klikimeve do t’i rezistojë kohës.