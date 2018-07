Deklarata e Pavarësisë së SHBA, “Facebook” e konsideron raciste

Algoritmet e “Facebook”-ut kanë përcaktuar disa pjesë të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si fjalim urrejtje dhe i kanë hequr ato nga postimet në platformë, raporton TCH.

Në prag të ditës së Pavarësisë, një gazetë lokale në Teksas, kishte nisur të postonte çdo ditë, pjesë nga dokumenti historik, në faqen e saj të “Facebook”-ut. Në një nga këto pjesë, flitej për “egërsira të pamëshirshme indiane” e ky, u konsiderua nga algoritmet tekst urrejtjeje. “Facebook” më vonë kërkoi ndjesë, dhe lejoi postimin.







Gazeta, kish nisur ndarjen e pjesëve të dokumentit themelues të Amerikës, në faqen e saj të internetit, në përpjekje për të inkurajuar letërsinë historike mes lexuesve të saj.

Por, pjesa e sipërpërmendur, nuk u shfaq, me gazetën që u njoftua nga “Facebook” se postimi binte ndesh me standardet e platformës mbi gjuhën e urrejtjes. Botuesi i gazetës, shkruante më pas në lidhje me paragrafin ofendues, se ndoshta, Thomas Jefferson, duhet të kish përdorur termin amerikanë të lindur por, fatkeqësisht, ai, si edhe shumica e kolonialistëve britanikë të ditëve të tij, nuk kishte një këndvështrim miqësor ndaj tyre. Incidenti, demonstron në fakt problemin me kërkimet automatike për gjuhën e urrejtjes.

Një robot i trajnuar për të identifikuar gjuhën jokorrekte politike, nuk është i zgjuar sa duhet për të dalluar se kur kjo gjuhë është pjesë e një dokumenti të rëndësishëm historik.