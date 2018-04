Deklarata e fortë e Çanit: Do e votoja me sy mbyllur Bashën, ja përse

I ftuar në emisionin ‘Studio e Hapur’, gazetari Arjan Çani u përfshi në një debat lidhur me taksat me analistin Shpëtim Nazarko.

Çani theksoi se nuk ka transparencë për ato lekë që paguan ai dhe të gjithë shqiptarët. Ai tha se mezi prêt të kthehet ajo kohë ku të gjithë paguanin nga 10%, premtim ky i bërë edhe nga kreu i PD-së, Lulzim Basha.





Gazetari Çani tha se vetëm prej këtij premtimi do ia jepte votën me sy mbyllur Bashës.

“Arjan ne paguajmë 200 mijë taksa, ndërkohë rrogën ekemi 300 mijë. Në monmentin që qeveria e Ramës na merr 200-mijshen, qytetarëve u ngelen vetëm 100 mijë lek. Dhe në momentin që do u bëhet 100 mij lek do varin Ramën, Bashën dhe kë të gjejnë para. Privatizimi i ekonomisë është vetëvrajse. I ngjajmë një qyteti që ka vetëm 2 semaforë. Rama po rrjep një grup njerëzish”, tha Nazarko.

“Ti dikur paguaje 10 % që unë mezi pres që të vijë ajo kohë ku të paguajnë të gjithë nga 10% dhe sikur më i keqi të jetë Lulzim Basha, do ia jap votën edhe me sy mbyllur vetëm për këtë premtim që ka bërë. Edhe ai më i varfri duhet ta ndjejë që po kontribuon në shtetin e tij. Ne do vazhdojmë të paguajmë, duhet të bëjmë edhe ne si kuksianët”, deklaroi Çani..