Deklarata e bujshme: Të kaloje vetingun ishte si të vdisje për së gjalli

Të paktë janë ata që po e kalojnë procesin e vetingut.

Mes tyre është edhe kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja.







Edhe pse kishte dyshime nëse ai do e kalonte provën e zjarrit, sërish Dedja u rikonfirmua në detyrë.

“Nuk mendova kurrë të jap dorëheqjen. Të kalosh vetingun është sikur të kalosh “varrin për së gjalli”. Refoma është e rëndësishme. Që nga muaji mars Gjykata Kushtetuese nuk funksionon dhe politika duhet të gjejë zgjidhje për këtë. Nëse të gjithë s’e meritojnë le të largohen, por sipas ligjit e kushtetuese”, thotë ai.

Sipas kreut të Kushtetueses, tani i takon përfaqesuesit të tij ligjor te merret me rastin e tij.

“Kolegji i apelimit do caktojë standardin e kryerjes së vetingut. S’e kam menduar kurrë që s’do kaloja. Gjithçka mund të ndodhte. Vetingun e kam ndjekur në shtëpi me familjarët, ishte diçka me emocion. Pasi e ndoqa në shtëpi, erdha në zyrë. Shqiptarët marrin drejtësi të vonuar dhe kjo është problem, sjell kosto”, ka thënë ai.