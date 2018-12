Deklarata e Berishës, reagon Rama: Për glasat e kotecit të Saliut, unë rroj…

if (!window.Mas){

Pas deklaratës së fortë të bërë sot nga ish-kryeministri Sali Berisha, ku nga foltorja e Kuvendit tha se nëse maxhoranca nuk voton ‘Vetingun në Politikë’, do të përballen me “djemtë që do rrëmbejnë armët” në rrugët e Shqipërisë, ka reaguar Edi Rama.

Kryeministri i vendit i është përgjigjur me ironi Berishës, përmes një postimi në Twitter.







“Për vezët e për glasat e kotecit të Saliut unë rroj 1mijë vjet,po më vjen të qaj për shthurrjen verbale, që ai dhe kakërdhitë e tij u kanë ngjitur plot të rinjve dhe të ulëras për Shqipërinë,që turpërohet ekraneve të Europës me pamjet e parlamentit të kthyer në një show pularie”,- shkruan kreu i vendit.