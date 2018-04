Debati për LGBT, Ylli Manjani: Respekt për këdo që do të bëjë seks, por jo në shkolla

Avokati Ylli Manjani, i cili u përmend sot nga ambasadori amerikan Donald Lu si nxitës i debatit për komunitetin LGBT ka deklaruar se ky nuk është shqetësimi kyresor për Shqipërinë. Në një lidhje direkte për emisionin e lajmeve në Ora News me gazetaren Ilva Tare, Manjani tha se ajo që duhet të përgjigjet ambasadori është debati që është hapur në Amerikë për përfshirjen në një reformë që ka dorëzuar sistemin e drejtësisë tek qeveria.

Pjesë nga intervista





Ylli Manjani: Së pari unë nuk kam asnjë shqetësim me LGBT, jo vetëm me ata, por me asnjëri sa herë ka dëshirë të bëjë seks me kë të dojë dhe ku të dojë, është çështje krejtësisht private dhe nuk është çështja ime kjo. Ky ka qenë reagimi im. Aq më pak kam interes të di kush janë donatorët që i mbështesin këto lloj diskutimesh. Në Shqipëri jetohen me para donatorësh dhe unë nuk kam ndërmend të furnizoj askënd me lajme që të hiqet si viktimë apo të bëjë çfarë të dojë. Aq më pak kur në këtë debat futen dhe ambasadorët.

Unë prisja nga ambasadori amerikan të kishte një përgjigje për debatin që është çelur në Amerikë për çështjen e reformës në drejtësi në Shqipëri, kontributi i drejtpërdrejtë i zotit ambasador, me akuza të ardhura nga Amerika jo nga ne, për përfshirjen në një reformë që ka dorëzuar sistemin e drejtësisë tek qeveria, Kjo është tema e ditës dhe jo LGBT.

Ilva Tare: E ka kthyer ambasadori një përgjigje dje tek Fevziu, ku ka thënë nuk ka asnjë të vërtetë

Ylli Manjani: Përgjigja e ambasadorit ka qenë që nuk i kanë dhënë para Sorosit dhe mua nuk më duhet ku i ka dhënë paret, ja ka dhënë Sorosit apo nuk ja ka dhënë. Nuk është tema në Shqipëri Sorosi apo antisorosi. Tema është kjo dhe realiteti që po jetojmë të gjithë: Njerëz dhe peshq në këtë vend, të mëdhenj apo të vegjel po kuptojnë që kryeministri i vendit është polic, gjykatës dhe prokuror. Kjo është pasojë e drejtëpërdrejtë e reformës së gabuar në drejtësi të mbështetur nga ambasadori amerikan. Për këtë unë e ftoj ku të dojë dhe si të dojë të bëjmë debat për çështje shumë serioze sesa çështja e LGBT-ve. Unë nuk kam asgjë me ta, jam qytetar i Europës, jam qytetar që i nënshtrohet Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, respekt për cilin do që do të bëjë seks ku të dojë dhe më kë të dojë, por jo në shkollë. Pra që ta ndajmë pjesën e LGBT nga ambasadori. Me ambasadorin amerikan dhe me këdo tjetër, unë dhe kushdo tjetër që janë shumicë që mendojnë se dita më kritike e shtetit shqiptar është dorëzimi i sistemit të drejtësisë në duart e qeverisë. Gjë më antidemokratike sesa kjo nuk mund ti ndodhi një shteti dhe kjo është me të cilën duhet të merreni.

Ilva Tare: Me lejoni tju pyes, sepse po akuzoni ambasadorin që ka qenë mbështetës…

Ylli Manjani: E kanë akuzuar senatorët e vendit të tij jo unë.

Ilva Tare: Reformën në drejtësi e kanë votuar 140 deputetë të Kuvendit

Ylli Manjani: Unë nuk fajësoj Donald Lu

Ilva Tare: Po për cfarë po e fajësoni Donald Lu atëhere?

Ylli Manjani: Unë nuk jam nga ata që kam fajësuar ndonjëherë ambasadorët. Unë nuk quaj përgjegjës ambasadorët për vendimet që marrim ne vetë. Por ka akuza jo nga unë as nga shqiptarët, nga senatorët amerikanë. Ka një debat që prek drejtpërsëdrejti dhe po trajton një cështje që është jetike, ky është shqetësimi. Nëse ka ndonjë gjë ambasadori do t’ja dinim për ndër, nëse nuk ka, s’ka nuk është i detyruar ta bëjë. Por që të merret me histori LGBT-ve se ku i cojmë fëmijët në shkollë ne dhe të dëgjojmë histori LGBT unë këtë nuk kam për ta pranuar kurrë. Kjo është një histori e komplikuar që nuk ka vend dhe nuk meriton vëmendje mediatike. Çështja kryesore është dorëzimi i drejtësisë në duart e qeverisë. Pastaj LGBT respekt, nëse dikush ndihet i bullizuar dhe do ndonjë shërbim avokatie ia ofroj pa pagesë, por ju lutem shumë na lini shkollat të qetë. Në shkollë mesojnë mësues, edukohen fëmijë, mësues që dinë ta bëjnë këtë punë, atyre ua kemi ua kemi besuar fëmijëve.