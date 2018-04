Debati pa mikrofon: Ja çfarë thanë Berisha, Tahiri dhe Balla

“Të nxirret jashtë Saimir Tahiri se po kremtoni raportin me njeriun me kryesorë të drogës në Ballkan bashkë me Edi Ramën. Nxirreni jashtë. Nxirreni jashtë. Mos festoni me të, mor zotëri. Atëhere ftoni edhe Habilajt dhe Klement Balilin që të vijë këtu. Do ikim …”, tha Sali Berisha pak minuta pas hyrjes së Saimir Tahirit në sallë, I cili ka rregjistruar fjalën për të folur rreth ligjit të Prokurorisë.

Ai ftoi deputetët e opozitës që të largohen nga salla menjëherë sapo Basha përfundoi fjalën.







Teksa po largohej, Berisha filmoi edhe Sairmi Tahirin i cili ndodhej në fund të sallës krejt i vetëm, tanimë si deputet i pavarur, të paktën zyrtarisht.

“O Sali si je çmendur kështu?!– reagon Tahiri ndërsa nga të dyja palet nuk shihet ndonjë debat i tensionuar. Tahiri ndërkohë qesh…

“Dil jashtë Sali se halli yt nuk ka dërman në asnjë vend…”, dëgjohet Taulant Balla nga podiumi që ka marrë fjalën në emër të grupit parlamentar të PS-së.