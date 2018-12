Dashuria dhe puna: Ja çfarë parashikon horoskopi për muajin dhjetor

Dashi







Dashuria: Në dashuri qielli është më i mirë se në muajt e fundit, megjithatë nuk ka mungesë stresi dhe mendimi që lidhet me punën dhe financat që ndikojnë gjithashtu në ndjenjat. Ata që kanë përfunduar një marrëdhënie në një mënyrë të stuhishme ende nuk mund të mendojnë të kenë një person tjetër nga ana e tyre me projekte afatgjata. Për këtë arsye, Dashët preferojnë histori që nuk janë shumë kërkuese, edhe nëse nuk fshehin se dëshirojnë të kenë dikë tek i cili të besojnë. Beqarët janë shumë të kujdesshëm dhe madje edhe të vëmendshëm në këtë moment të jetës së tyre.

Puna: Gjendja ekonomike përmirësohet krahasuar me muajt e tjerë të vitit, dhe megjithëse Mërkuri dhe Dielli janë në anën e Dashit në dhjetor, një Saturn disonant përpiqet të bëjë rrëmujë. Është e mundur që nuk ka ndryshime dhe merita të panjohura të punës, por nga dekada e parë e muajit mund të kryhet një projekt që mund të çojë në perspektiva të reja. Yjet janë pozitivë dhe për më shumë këtë muaj përfaqëson momentin e shpengimit.

Demi

Dashuria: Jupiteri nuk është më në opozitë dhe ata që lindin nën shenjën e Demit më në fund do të jenë të lirë të mendojnë për dashurinë. Ata që janë të rinj do të zbulojnë dashurinë e familjes së tyre të origjinës, ndërsa çiftet do të jenë në gjendje të rregullojnë një marrëdhënie që është lënë pas dore. Gjërat do të përmirësohen me ndihmën e Venusit, madje edhe beqarët do të jenë kaq simpatikë dhe të dëshirueshëm që ata të tërheqin shumë persona rreth vetes. Prania e Uranit fton ata që dëshirojnë të përjetojnë dashurinë në një mënyrë krejtësisht të re.

Puna: Në këtë muaj të dhjetorit do të jeni në gjendje për të zhbllokuar projektet që kanë mbetur ngecur. Demi do të ketë gjithashtu mundësinë për të sqaruar situatat që kanë mbetur në pritje falë Marsit të favorshëm. Jupiteri nuk është më në opozitë dhe kjo çliron tensionet edhe në bashkëpunimet e vjetra, por rritja në disa sektorë të punës mund të shkaktojë zili nga të tjerët, por që nuk duhet të përsëritet. Më mirë miratoni një qëndrim të matur për të përfunduar për fat të mirë këtë vit.

Binjakët

Dashuria: Muaji dhjetor 2018 sigurisht që nuk është më i miri për ndjenjat, kështu që ata që janë në çift do të bëjnë mirë të mos bëjnë plane të mëdha dashurie. Mbi të gjitha ata që jetojnë në një marrëdhënie me një person të komplikuar ose të largët do të duhet të presin që themelet e ngurta të flasin për programet e ardhshme. Jupiteri është në opozitë dhe kjo përfshin pasiguri në marrëdhënie, të cilat mund të ndryshohen në situata sentimentale që çojnë në vështirësi të dukshme. Sipas horoskopit edhe ata që janë vetëm do të jenë shumë nervozë, ndoshta rutina e një jete të pakënaqshme nuk favorizon njohje të reja.

Puna: Nga këndvështrimi i punës, të lindurit nën shenjën e binjakëve janë të mërzitur për shkak të vonesave në projekte, por edhe për shkak të shpërblimeve që nuk arrijnë. Ju duhet të jeni të duruar, siç thonë yjet, gjithçka do të rregullohet në kohën e duhur, kur situatat do të kalojnë kushtet e duhura që do të çojnë drejt qëllimeve. Mos e humbni energjinë për të stimuluar tensionin, por përqendrohuni në kufizimin e dëmtimit. Disa binjakë mund të mos jenë shumë të bindur për punën e tyre të ardhshme edhe për shkak të problemeve ekonomike.

Gaforrja

Dashuria: Dashuria vazhdon të jetë një përparësi për Gaforret dhe megjithëse ka pasur ngritje dhe ulje në lidhje me ndjenjat, ata që kanë një person të afërt të cilin ata e duan janë të gatshëm ta mbajnë atë fortë. Në vend të kësaj duhet të pasqyrojnë dashurinë, veçanërisht ata që kanë dyshime, në të kundërt kjo mund të shkaktojë probleme dhe keqkuptime. Prandaj do të ketë teste për t’u adresuar dhe sqarime, për fat të mirë një Venus pozitiv mbron emocionet. Për beqarët dhjetori është muaji ideal për takime interesante.

Puna: Nga këndvështrimi i biznesit, dhjetori është një qiell i rëndësishëm, i cili mund të kapërcejë pengesa të caktuara në punë. Edhe nëse konfliktet nuk do të zhduken për shkak të kundërshtimit të Saturnit, do të jetë ende e mundur të përfshihet dhe të fitojë konsensusi. Lajm i mirë do të vijë nga mesi i muajit, i cili do të shpallë një rikthim të iniciativave. Në këtë moment konkurrenca nuk mungon, por ju duhet të shikoni përreth dhe t’i rezistoni sulmeve të atyre që duan t’ju vendosin shkopin e tyre nën rrota.

Luani

Dashuria: Dhjetori është një muaj vendimesh të mëdha për luanin. Dikush do të jetë në gjendje të përfundojë një histori nëse një krizë ka vazhduar për disa kohë. Çiftet që kanë probleme jo serioze do të jenë në gjendje t’i kapërcejnë ato. Nuk është ndoshta një periudhë e mirë për ndjenjat, sidomos nëse ndiheni të tradhëtuar nga dikush. Periudha më delikate për çiftet në krizë është ajo që shkon nga e para në dekadën e dytë të muajit. Kush është vetëm mund të takojnë persona interesantë, por gjërat që lindin në këtë kohë nuk janë të destinuara të zgjasin.

Puna: Në këtë kohë të vitit Luani mund të arrijë rezultate të mëdha. Gjërat janë përmirësuar që nga nëntori, dhe tani është koha për të korrur shpërblimet dhe për të marrë disa kënaqësi. Angazhimet e punës nuk mungojnë dhe mund të jenë vendimtare për të bërë një kërcim karriere. Yjet, megjithatë, janë në favor të atyre që kanë projekte në progres dhe mund të filloni të mendoni se çfarë të bëni për t’u përqëndruar në to nga muaji i ardhshëm. Fitimet do të përmirësohen dhe do t’ju ndihmojnë shumë në sferën e familjes.

Virgjëresha

Dashuria: Të lindurit nën shenjën e Virgjëreshës janë në një fazë reflektuese dhe të kesh dikë që nuk e respekton këtë vendim do ju çojë në humbjen e durimit. Në këtë muaj të dhjetorit duhet të kuptoni nëse ndryshimet në dashuri që përjetuat pak kohë më parë kanë qenë të drejta apo jo. Do të jetë e mundur të mendoni përsëri, ndërkohë që është koha për të marrë situatën në dorë për ata që ende luftojnë me një ish që nuk dëshiron që historia të mbyllet përfundimisht. Ata që kanë një marrëdhënie të qëndrueshme, nga ana tjetër, nuk kanë asgjë për tu frikësuar, dhe mund të planifikojnë të ardhmen me qetësi. Beqarët do të bëjnë takime interesante, por jo vendimtare.

Puna: Nga këndvështrimi i biznesit, Virgjëresha do të duhet të merret me planetet aspak pozitive. Marsi është në fakt në opozitë dhe gjithashtu dielli dhe Jupiter tranzit sjellin siklete. Horoskopi njofton lodhjen dhe motivimin e vogël që mund t’ju çojë në dëshirën për të dërguar gjithçka në ‘djall”. Stresi mund të çojë në një rendiment më të ulët nga pikëpamja e punës, duke rrezikuar kështu të anuloni sakrificat dhe progresin e bërë në muajt e fundit. Kujdes ndaj diskutimeve në vendin e punës, përkundrazi, përqendrohuni më mirë në profesionalizëm dhe seriozitet.

Peshorja

Dashuria: Dashuria në këtë vit ishte veçanërisht e vështirë për ata që kanë pasur për t’u marrë me një ndarje, por për disa kohë ajo ka gjetur stabilitetin dhe shumë gjithashtu kanë një dashuri të re. Qielli i dhjetorit është i favorshëm për lindjen e historive të reja dhe gjithashtu për zgjidhjen e problemeve familjare. Do të ketë çdo mundësi për të mbyllur keqkuptimet në kohë të gjatë dhe për të forcuar lidhjet sentimentale. Beqarët do të kenë një tërheqje fatale në akrep dhe shigjetar.

Puna: Më në fund, peshoret kanë filluar të shohin të ardhmen me optimizëm më të madh. Sipas horoskopit, në këtë muaj të dhjetorit mund të mendoni për një pikë kthese vendimtare nga këndvështrimi i punës. Dielli dhe Mërkuri favorizojnë në një aspekt të favorshëm mbështetës ata që përballen me një provim apo test, por edhe nga pikëpamja ekonomike do kenë më shumë të ardhura për të mbështetur shpenzimet e shumta që duhet të adresohen.

Akrepi

Dashuria: Në dashuri, Venusi kalon në shenjë dhe forcon ndjenjat e akrepit. Kush ka filluar një marrëdhënie kohët e fundit, mund ta shohë atë të rritet dhe të bëhet një pikë referimi e vërtetë. Ata që tashmë kanë një marrëdhënie në çift dhe kanë përjetuar momente të vështira, të cilat çuan në ndarje, mund të kenë gjithashtu një kthim prapa. Çdo gjë varet nga ndjenja, nëse ka ende dashuri atëherë bëhet. Ata që kanë mbyllur një histori për disa kohë, mund të fillojnë të shikojnë rreth e rrotull për të filluar një fazë të re të jetës së tyre. Beqarët do të jetë në gjendje për të takuar njerëz të rinj dhe interesantë dhe shumë do të vendosin gjithashtu për t’i dhënë fund lirisë së tyre.

Puna: Në këtë muaj të dhjetorit puna nuk përbën problem të veçantë për ata që kanë lindur nën shenjën e Akrepit. Në këtë kontekst Marsi dhe Urani mund të shkaktojnë padurim dhe dhe pakënaqësi, frikë për humbjen e asaj që keni ndërtuar. Për të sjellë humorin është Dielli që nga dekada e fundit e muajit hyn në shenjën tuaj dhe në sajë të mbështetjes së Venusit do të përmirësojë situatën.

Shigjetari

Dashuria: Së fundi, Jupiteri arrin ta bëjë muajin dhjetor të paharrueshëm. Në fakt, planeti do të sjellë një ndikim të dobishëm në jetën sentimentale të Shigjetarit. Ata qëkohët e fundit kanë mbyllur një romancë nuk duhet të shqetësohen, sepse nuk do të ketë takime të reja të rëndësishme, por shpirti i tyre binjak mund të trokasi në derë më shpejt se sa mendoni. Ata që po përjetojnë një marrëdhënie romantike për një kohë të gjatë, nuk do të kenë probleme të veçanta dhe mund të shpresojnë të jetojnë një dimër plot pasion. Beqarët që duan të qëndrojnë të lirë mund të vendosin për të marrë një udhëtim për të shijuar lirinë.

Puna: Ky muaj do të jetë i favorshëm për të konsoliduar edhe bashkëpunimet e lindura kohët e fundit. Nëse tashmë keni një punë të mirë atëherë mund të shpresoni të arrini shumë gjëra pozitive. Falë të ardhurave të reja ekonomike, e ardhmja duket shumë më e ndritshme dhe jeta profesionale premton shumë.

Bricjapi

Dashuria: Në dashuri, gjërat varen nga qëndrimi që Bricjapi do të marrë ndaj ndjenjave. Qielli është i mirë për të rënë në dashuri, por një qëndrim i mbylljes mund të kompromentojë lindjen e historive të reja. Horoskopi ju fton për të kapërcyer të kaluarën dhe për të gjetur lumturinë. Ata që janë në çift mund të gëzojnë më të mirën e këtyre yjeve. Faza më fatlume për dashurinë është rreth dekadës së dytë të muajit.

Puna: Yjet e këtij muaji tregojnë mundësinë e marrjes së rezultateve të mira dhe prandaj mund të bëhen kërkesa. Ata që duan të përmirësohen, nuk duhet të hezitojnë të propozojnë veten për realitete të ndryshme, për të përmirësuar pozicionin e tyre. Transferime dhe ndryshime në hyrje për ata që punojnë në biznes, planetet janë pozitive për gjithçka që sjell fitime dhe përparime në karrierë. Jupiteri mbetet aktiv për një pjesë të mirë të muajit dhe mbron iniciativat e ndërmarra.

Ujori

Dashuria: Nga këndvështrimi i ndjenjave, ata që kanë qenë vetëm për kaq shumë kohë mund të kthehen në lojë. Është e mundur që gjatë këtij muaji, ata që kanë lindur në këtë shenjë mund të mbulojn ë një histori të kaluar, ndërsa disa do të fillojnë të mendojnë për të bërë një hap shtesë, të tilla si bashkëjetesë apo martesë, por nuk do të kenë projekte për të zgjeruar familjen. Beqarët të cilët kanë takuar një person interesant do të duhet të ecin përpara, është koha e duhur për të parë rreth.

Puna: Marsi dhe Venusi janë në një pamje interesante dhe ku muaj do t’ju ndihmojë të bëni përparim duke qartësuar se çfarë janë gjërat që janë të papërshtatshme në vendin e punës. Sipas planeteve, biznesi dhe investimet në përgjithësi mund të trajtohen më paqësisht, momemt i mirë për të marrë vendime të drejta për të ardhmen.

Peshqit

Dashuria: Të lindurit nën shenjën e Peshqeve do t’i japin fund këtij viti pozitiv me një jetë të shkëlqyer dashurie. Një çështje të re dashurie në muajt e fundit do të inkurajohet sidomos për ata që kanë filluar një lidhje,, por për ata që kanë një marrëdhënie të themeluar në dhjetor është një muaj i madh për të menduar për të vendosur datën e dasmës, për të shkuar për të jetuar apo për të menduar për të pasur fëmijë. Me pak fjalë, mund të vazhdoni të bëni të gjitha projektet e dëshiruara pa frikën se kalaja imagjinare do të shembet.

Puna: Ata që në muajt e fundit kanë filluar një rrugë të re të karrierës dhe kanë qenë në gjendje për të realizuar disa projekte të punës tani do të jenë në gjendje për të mbledhur të ardhurat nga përpjekjet e tyre. Shumë intervista për ata që nuk e kanë gjetur ende një punë, ndërsa ata që janë duke menduar për fillimin e një plani të ri të karrierës është koha më e mirë për t’i bërë këto zgjedhje.