Danilo Alves largohet nga Flamurtari: Faleminderit familja e Vlorës

Danilo Alves nuk do të jetë më futbollist i Flamurtarit. Brazliani është i dëmtuar dhe me shumë mundësi e ka të pamundur për t’u rikthyer deri në fund të sezonit. Kjo ka qenë edhe arsye që 27-vjeçari sot nëpërmjet rrjeteve sociale të njoftoi largimin nga vlonjatët.

Alves ka postuar disa foto teksa shihet bashkë me djalin e tij, Enzo-n, me presidentin Sinan Idrizi, me familjarë dhe staf të kuqezinjve, duke pasur përpara një tortë me ngjyrat dhe stemën e Flamurtarit, si dhe numrin e tij të fanellës.