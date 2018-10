Couscous, i shijshëm dhe me vlera ushqyese

Couscous është një ushqim që përftohet nga kokrriza të grimcuar të grurit durum. Ai mund të gatuhet si një pjatë e plotë ose të jetë një nga përbërësit e recetës.

Origjina e tij është nga lindja e Afrikës Veriore që në shekullin e VII.







Couscous nuk ka vetëm shije, por edhe vlera të shumta ushqyese.

Me konsumimin e tij të rregullt do të keni më shumë energji dhe do të siguroni funksionimin normal të zorrëve.

Falë kalciumit dhe selenit, Couscous përmirëson sekretimin e insulinës nga pankreasi, përshpejton metabolizmin, rregullon presionin e gjakut, parandalon goditjen në tru, rregullon rrahjet e zemrës, kursen nervat dhe kështu detoksifikon trupin.