Çmimi Kadare në edicionin e katërt: Rekord dorëshkrimesh nga të gjitha trevat shqipfolëse

Çmimi do të akordohet gjatë aktivitetit Ditët Letrare të Razmës (25-27 maj), një aktivitet që bën bashkë shkrimtarë, përkthyes, kritikë të cilët këtë vit do t’i bashkohen një konference shkencore me titull “Gjergj Kastrioti Skënderbeu mes historisë dhe letërsisë”. Vitin e kaluar me këtë çmim u nderua shkrimtari Musa Ramadani ndërsa më parë janë vlerësuar autorët Shkëlqim Çela dhe Rudolf Marku.

10 Maji është edhe afati i fundit për dorëzimin e dorëshkrimeve për konkursin e letrave shqipe “Kadare”. Ky çmim prestigjioz që i akordon autorit fitues vlerën prej 10 mijë eurosh ka mbërritur në edicionin e katërt. Ndërsa sipas organizatorëve nga Instituti Europian Pashko thonë se këtë vit ka patur rekord pjesëmarrjeje, me autorë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe Kosova e Maqedonia. Veç vlerës monetare, e cila është me larta e akorduar për një çmim letrar në vendin tonë, libri do të botohet nga “Mapo Editions” dhe do të promovohet fuqishëm në publik dhe kanale mediatike.







Emra të njohur të letrave shqipe por dhe autorë të rinj do të jenë këtë vit në garë për çmimin më të madh që akordohet për letrat shqipe “Kadare”, i cili akordohet nga Instituti Europian Pashko, nën mbështetjen e Universitetit Europian të Tiranës. Ndërsa kanë mbetur vetëm një javë nga mbyllja e afatit të dorëzimit të dorëshkrimeve (10 maj), Alda Bardhyli, koordinatorja e këtij konkursi shprehet se interesi i autorëve për të qenë pjesëmarrës në këtë event ka qenë i madh. “Ajo çfarë spikat në edicionin e katërt të këtij konkursi është rritja e besueshmërisë që ky konkurs ka në botën e letrave, gjë që shihet nga numri i madh i dorëshkrimeve që këtë vit kanë ardhur në adresën e këtij çmimi. Në një kohë kur në vend institucione që merren me certifikimin e vlerave siç janë konkurset letrare janë të pakta në numër, çmimi Kadare vjen si një hapësirë ku shkrimtarët kërkojnë të certifikojnë veprat e tyre”, thotë Bardhyli. Sipas saj, autorët e rinj dominojnë deri tani në numër në këtë konkurs, por vihet re dhe një shtim të autorëve të njohur të letërsisë shqipe që kanë sjellë dorëshkrime. “Më vjen mirë të shoh një rritje të numrit të autorëve të rinj që kanë sjellë dorëshkrimet në këtë konkurs, me vepra ku shihet një stil i konsoliduar, që premtojnë një vazhdimësi në traditën tonë letrare”, thotë Bardhyli. Harta e pjesëmarrjes në këtë konkurs është nga të gjitha hapësirat shqiptare. Nuk mungojnë dhe autorët që jetojnë jashtë Shqipërisë si dhe autorë nga Kosova dhe Maqedonia.

“Konkurset letrare janë dhe një formë e mirë për të parë nivelin e një letërsie. Ndërsa prej vitesh kritika flet për një ikje të autorëve nga tregimi duke u fokusuar më shumë te proza e gjatë siç është romani apo novelat, ky konkurs na pohon të kundërtën. Janë disa autorë që kanë zgjedhur të konkurojnë me vëllime me tregime, duke treguar se tregimi shqip do vijojë të ndërtohet nga emra të tjerë që do spikasin në rrugëtimin e tyre në letërsi”, shprehet ajo.

Ndërkohë juria e kryesuar nga Kim Mehmeti, një emër i njohur i letrave shqipe ka nisur punën për të lexuar veprat pjesëmarrëse. Së shpejti juria (Genciana Abazi, Ledia Dushi, Agim Baçi dhe Eni Vasili) do të mblidhet për të përcaktuar disa nga veprat pretendente për çmimin e madh, që do të jepet gjatë Ditëve Letrare të Razmës në fund të këtij muaji. “Ky konkurs i rëndësishëm për letërsinë shqipe kulmon me Ditët Letrare të Razmës (25-27 maj), një aktivitet që bën bashkë shkrimtarë, përkthyes, kritikë të cilët këtë vit do t’i bashkohen një konference shkencore me titull “Gjergj Kastrioti Skënderbeu mes historisë dhe letërsisë”, një temë e zgjedhur me rastin e Vitit të Skënderbeut shpallur nga qeveria shqiptare. Kritika dhe studimet shqipe nuk e kanë shtjelluar ende dimensionin letrar që kjo figurë e historisë sonë ka patur në librat e shumë shkrimtarëve të huaj, që kanë gjetur tek ai shpesh personazhin më interesant për veprat e tyre”, thotë Bardhyli.

Çmimi letrar “Kadare” është një prej çmimeve më të mëdha letrare që ndahet çdo vit për një autor shqiptar. Çmimi ka një vlerë prej 10 mijë eurosh dhe vepra fituese botohet nga Mapo Edition. Ky është edicioni i katërt i këtij çmimi i cili është kthyer në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në hapësirën shqiptare. Vjet me këtë çmim u nderua shkrimtari Musa Ramadani ndërsa më parë janë vlerësuar autorët Shkëlqim Çela dhe Rudolf Marku.