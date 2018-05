Çiljeta bën deklaratën e fortë për Alban Hoxhën

Çiljeta Xhilaga është zgjuar shumë e frymëzuar mëngjesin e kësaj të premteje. Këngëtarja shqiptare ka përdorur Instagramin për të publikuar një mesazh për partnerin Alban Hoxha dhe të gjithë meshkujt e tjerë. Çiljeta publikoi një foto të një luani dhe luaneshe që përkëdhelin njëri-tjetrin me mesazhin mjaft domethënës: “Një Mbret nuk kënaqet me këdo, por vetëm me Mbretëreshën e vet”. Lidhja e këngëtares Çiljeta Xhilaga me portierin e Partizanit, Alban Hoxhën, prej 2 vitesh është shndërruar në kryefjalën e mediave rozë. Dyshja e njohur e kanë bërë publike lidhjen e tyre vetëm dy muaj më parë.