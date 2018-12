Përçarje mes çifteve mbretërore? Ja ku do ti festojnë Krishtlindjet Meghan Markle dhe Princi Harry

Meghan Markle dhe Princi Harry nuk do ti kalojnë Krishtlindjet nga Kate dhe Uilliam pasi në mes të thashethemeve mes tyre ka patur grindje të tensionuara. Dhe shpresojmë që tensioni mund të zhduket deri në Krishtlindjet e këtij viti.

Duket e mundshme që Ëilliam dhe Kate do të kalojnë Krishtlindjen shumë milje larg nga Harry dhe Meghan. Ndërsa thuhet se do të kalojnë ditën e madhe me Mbretëreshën në Sandringham, thuhet se Duka dhe Dukesha e Kembrixhit do të zgjedhin të bashkohen me klanin Middleton në Bucklebury Manor në Berkshire.







Ajo vjen pas raporteve të fundit se Harry dhe gruaja e tij shtatzënë po braktisin bazën e tyre qendrore në Londër në Kensington Palace për në vilën Frogmore në bazën e Ëindsor Castle.

Dukesha e zjarrtë e Cambridge-it kohët e fundit hodhi poshtë Meghan Markle, pasi ajo foli me vrazhdësi për një anëtar të stafit të Kate duke e kritikuar atë dhe kjo gjë e bëri të ‘papranueshme’.