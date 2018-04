Champions / Reali shkatërron Juventusin, Bayern triumfon në Sevilje

Real Madrid pothuajse ka prerë biletën për në gjysmëfinalen e Champions League, pas fitores 3-0 në Torino ndaj Juventusit.

Cristiano Ronaldo me dy gola (njëri prej të cilëve spektakolar) dhe një asist për Marcelon ishte njeriu i ndeshjes, ndërsa Dybala, për të cilin Allegri kishte thënë se do të zhvillonte një ndeshje të madhe, u ndëshkua me dy kartonë të verdhë, duke lënë ekipin e tij me 10 lojtarë në pjesën e dytë.