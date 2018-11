Çfarë vendimi! 30 mijë euro për Golfin e vitit 2012

Ky vendim do jetë vërtet shokues për gjigandin gjerman të makinave, Volkswagen. Një gjykatë në Augsburg e detyron kompaninë që të dëmshpërblejë një klient të saj me vlerën e plotë të makinës Golf Plus, të blerë në vitin 2012.

Për herë të parë një gjykatë në Gjermani merr një vendim të tillë në kuadër të skandalit të gazrave.







E thënë më qartë: Kompania duhet t’i paguajë klientit Wolfgang V., 56 vjeç, shumën prej 30 mijë eurosh të plotë për makinën e blerë në vitin 2012, plus interesat. Asnjë zbritje për faktin që makina është përdorur gjatë këtyre viteve.

Gjykata e bazon vendimin e saj tek ajo që e quan sjellje imorale e kompanisë, e cila vendosi një softuer manipulues tek makinat me naftë.

“Kompania kërkoi që të shtonte shitjet dhe fitimet, në kurriz të konsumatorëve,” thotë gjykata.

Skandali i kompanisë VW ka shkaktuar një tërmet të vërtetë jo vetëm në Gjermani. Tashmë makinat me naftë duket se nuk kanë të ardhme.