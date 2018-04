Çfarë po paralajmëron Luana Vjollca? Nëse ju kishte munguar, diçka e re po vjen

TIRANE – Ka vetëm pak kohë që ka përfunduar emisioni “Shiko kush Luan”, një format ky që u moderua për javë të tëra nga Luana Vjollca. Që prej asaj periudhe moderatorja shqiptare nuk është dukur më në ekran duke marrë pak kohë pushime për veten e saj.





Edhe pse postimet e shpeshta në profilet personale në rrjetet sociale, ndoshta nuk i lenë shumë shteg hamendësime, apo qoftë edhe faktit që të ndjejmë mungesën e personazheve të dashur, siç duket vet Luana ka menduar që të mos i lerë me pikëpyetje fansat e saj të shumtë.

Përmes fotos së fundit ajo na bën me dije se në fakt nuk ka qëndruar fare duarkryq, përkundrazi është duke punuar rreth projekteve të reja që do i shohim të materializuara shumë shpejt në ekran. “Ju kisha munguar? Shihemi shpejt me projekte të reja. Shijoni fundjavën”.