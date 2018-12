‘Çfarë nuk të vret të bën më të fortë’, Kryeministri Rama pret në zyrë policen Ina Nuka

Pas kthimit nga Turqia, ku i’u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale në gishtat të cilat i plagosi me kapsolle gjatë protestës së banorëve të “Unazës së re” para Parlamentit, kryeministri Edi Rama, ka pritur sot paradite në zyrën e tij efektiven Ina Nuka.





Rama tha se, Ina u kthye në Tiranë pas një operacioni të vështirë, por të suksesshëm dhe do të vazhdojë të shërbejë me edhe më shumë pasion e vendosmëri, në radhët e Policisë së Shtetit.

Ina Nuka:

Operacioni shkoi me sukses. Brenda 6 muajsh do kem ndjeshmërinë e gishtave me thanë mjekët. Më pas do heq penjët dhe do bëj fizioterapi deri sa të merret funksioni i dortës.

Ed Rama:

Ne jemi krenarë për ty dhe do të japim një mbështetje financiare dhe morale për t’u rikuperuar qetësisht dhe të riintegriohesh. Më pas do i kthehesh pak nga pak detyrës. Mos harro! Të pres për ndeshjen e basketbollit…