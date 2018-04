Çfarë mendojnë meshkujt ndërkohë që bëjnë seks?

Të gjitha femrat janë kurioze të dinë se çfarë mendon partneri i tyre, ndërkohë që është duke marrëdhënie seksuale me to.

Në mendjen e tyre kalojnë këto katër mendime:







1-O Zot, ajo lakuriq duket super!

Pa marrë parasysh përvojat seksuale, mashkulli nuk mund të lodhet duke e parë femrën se si ajo del nga dushi dhe e kap peshqirin dhe fillon të vishet. Kjo gjë shkakton reagim në trurin e mashkullit ashtu siç shkakton marrja e një birre pa pagesë ose e një bilete për një ndeshje futbolli, pra kemi të bëjmë me një eufori të shfrenuar.

2-A është mjaft i gjatë, i fortë dhe i qëndrueshëm?

Madhësia, fortësia dhe qëndrueshmëria janë cilësitë të cilat meshkujt i kanë kërkesa parësore, por këto janë edhe tri brengat më të mëdha që kanë meshkujt me penisin.

3-Çfarë fati kam tani që po bëj dashuri

Për mashkullin më mirë është të bëjë dashuri se të ketë një drekë të shijshme, dy cigare, shishet me verë të mirë, madje edhe vetë ndeshjet e futbollit. Në çastin kur pranon të bëj seks, truri i tij vjen në gjendjen e deliriumit të egër. Seksi është gjëja më e bukur për të dhe ai do të japë çdo gjë nga vetja për t’ju bindur për këtë gjë. Kjo është periudha kur ai kërkon çdo lëvizje tuajën, aromën e të gjitha aromave tuaja, jeton me feminitetin tuaj.

4-A ia kam plotësuar dëshirën?

Mashkulli, edhe nëse ka lexuar për teknikën e orgazmës së femrave, ai e di se secila femër ndryshon nga njëra-tjetra. Fshehtësia se si ta sjellë në kulminacion marramendës, mund ta shkatërrojë çdo mashkull nëse partnerja me emocione dhe epshe të mëdha nuk e bën me dije se si seksi me të është eksplodim i fuqishëm dhe buçitës.