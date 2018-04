Çfarë fshihet pas nusepashkës?

Nusepashka është një insekt i vogël fluturues i kuq me pika të zeza, por gjithashtu një simbol i fatit të mirë për ndjekjen e dashurisë së vërtetë.

Ky besim, që e ka origjinën në Suedi ndahet nga disa vende, pasi konsiderohet si një lajmëtar, mbartës i lajmeve më të mira, transformimeve, suksesit në dashuri dhe shëndet.





Sipas bindjeve, nëse ajo bie në dorë të një gruaje të martuar, kjo do të thotë se do të ketë sa më shumë fëmijë sesa numri i pikave që ka ky insekt i vogël.

Nga ana tjetër, besohet se nëse një Nusepashkë bie në një person njofton se do të sjellë fat të mirë dhe nëse personi është dikush që vuan nga një sëmundje, është një shenjë e mirë që do të thotë se së shpejti do të shërohet.

Kjo shpjegon pse mjekët në vitin 1800 e përdorën këtë insekt për të kuruar fruthin.

Në rast se një nusepashkë është kapur brenda shtëpisë, një dëshirë do të bëhet realitet.