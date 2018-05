Çfarë fshihet pas fushatës së kryebashkiakut? Veliaj mbron punën e Xhafës

Lajmi se kryebashkiaku Erion Veliaj ishte për një tur lobimi në Holandë në krah të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka bërë shumë bujë.

Mbrëmjen e djeshme, ish-kryeministri Sali Berisha u përpoq që të bëjë një diversion në lidhje me këtë çështje.







“Xhafaj ditë e natë punonte me Erjon Veliaj, i cili për t’i dhënë peshë Xhafajt e ka marrë në Holandë, sepse mendojnë se do të ndryshojnë mendimin e qeverisë holandeze. Pasi Rama dhe Ruçi sulmuan deputetetët holandezë, shkon Lal Plehu dhe Xhafaj gjoja për të rregulluar raportet, por Xhafaj është i ikur dhe po nuk e hoqi është i ikur bashkë me Ramën”, tha Berisha.

Por edhe sot, Veliaj e ka mbrojtur punën e Xhafajt nga Tirana.

“Kanë shpikur një rrenë, duke sajuar një përgjim, dhe janë gati të merren me ditë, me muaj, me vite, vetëm që Shqipëria të mos shohë një ditë të bardhë. Thonë: “Ta kallim”, vetëm të mos të ecë përpara vendi. Kjo s’është normale! Është shumë e rëndësishme që të flasim me njerëzit për çfarë po ndodh, t’u themi: A është sot Shqipëria vend më i sigurt? Policia, të cilën po e përflasim dhe çfarë s’po sajohet për Ministrin e Brendshëm, a ka sot më shumë siguri? Sigurisht që ka. Sot, Reforma në Drejtësi, a po i çon disa nga gjyqtarët në shtëpi?”, tha Veliaj.

Përse kjo fushatë nga ana e Veliajt?

Pasi mori një konfirmim nga Edi Rama për rikandidim, ai po përdor kreditet e tij për të mbrojtur qeverinë, e cila e ka nisur me shumë vështirësi mandatin e tij.

I përfolur vazhdimisht si pasaardhësi i Ramës, Veliaj po përgatit edhe terrenin e tij politik.

Tashmë nga fusha duket se është eliminuar Saimir Tahiri, që shihej si rival.