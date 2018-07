Ceremonia presidenciale e Erdogan, zbardhet axhenda…, marrin pjesë Rama e Thaçi

Ceremonia e Inaugurimit të Presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan do të zhvillohet sot. Në këtë ceremoni marrin pjesë 22 presidentë, 28 kryeministra dhe krerë parlamentarë si dhe 6 sekretarë të përgjithshëm të organizatave ndërkombëtare, bëjnë të ditur burimet presidenciale, transmeton agjencia turke në gjuhën shqipe, Anadolu Agency (AA).

Në mesin e pjesëmarrësve të ceremonisë do të jenë edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Sot presidenti Recep Tayyip Erdoğan në oren 16.30 sipas kohës lokale do të betohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë (TBMM), pas së cilës do të vizitojë mauzoleun Anıtkabir.







Ndërsa në orën 18.00 do të mbahet “Ceremonia e Inaugurimit të Presidentit” me pjesëmarrjen e një numër të madh të presidentëve, krerëve qeveritarë dhe parlamentarë, si dhe shumë të ftuar të tjerë. Më pas presidenti Erdoğan do të shtrojë darkë për krerët e ftuar të shteteve, qeverive dhe kuvendeve.

Po sot, Erdogan do të mbajë një konferencë për media, ku do të shpalosë kabinetin presidencial.