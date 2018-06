Ceremonia e veçantë… që detyroi Harry dhe Meghan të ndërpresin muajin e mjaltit

Muaji i mjaltit për Princ Harry dhe dukeshën e Sussex Meghan Markle duket se ka përfunduar.

Të freskët nga muaji i mjaltit të tyre të shpenzuar në ‘Co Mayo’, Princi Harry dhe Meghan arritën sot në Buckingham Palace për angazhimin e tyre të parë formal që nga dasma.







Duka dhe Dukesha e Sussex do të paguajnë një çmim për ceremoninë spektakolarë të Mbretëreshës në ‘Trooping The Color’, në festimin e 92 vjetorit të lindjes së Madhërisë së Saj, për një spektakël tradicional të verës të shikuar ku do të ketë edhe mijëra shikues.

Mbretëresha feston 92-vjetorin e lindjes. Ajo bën dy ditëlindje çdo vit.

Ditëlindjen e saj të vërtetë më 21 prill dhe atë zyrtare, e cila festohet të shtunën e dytë të muajit qershor.