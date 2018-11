Në emisionin “Dritare me Rudinën” ditën e sotme në News24, ku po diskutohen qëndrimet e Mid’hat Frashërit gjatë Luftës së Dytë Botërore, disa orë para mbërritjes së eshtrave të tij, pjesë e diskutimit ishte dhe Odise Porodini, sekretar i Përgjithshëm i Komitetit të Veterenavë të LANÇ (Lufta Anti-Naziste Clirimtare).

Porodini foli me fjalë të ashpra ndaj Frashërit, duke e quajtur kriminel. “Duhet të ishte pushkatuar si tradhtar i popullit shqiptar,” tha ai.